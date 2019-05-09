Видео: китайские электрики каждый день рискуют жизнью

Инженеры предприятия, которое обслуживает ЛЭП в Китае, каждый день забираются на высоту 70-метровых вышек, чтобы обеспечить надежное электроснабжение нескольких городов в провинции Хэбэй.

На опубликованных кадрах видно, что рабочей рутиной для этих людей является прогулка по проводу в 500 киловатт и толщиной не больше бутылочного горлышка на головокружительной высоте. Там они производят обслуживание сетей — подтягивают крепления и чистят провода от мусора. Ежемесячно каждая вышка требует не менее десяти подъемов.

С недавнего времени в Китае начали использовать беспилотники с огнеметами для очистки ЛЭП от мусора.

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