Видео: китайские электрики каждый день рискуют жизнью

, 18:28 Видео 242

Инженеры забираются на 70-метровую высоту, чтобы обслужить гигантскую ЛЭП.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @ CGTN

Инженеры предприятия, которое обслуживает ЛЭП в Китае, каждый день забираются на высоту 70-метровых вышек, чтобы обеспечить надежное электроснабжение нескольких городов в провинции Хэбэй.

На опубликованных кадрах видно, что рабочей рутиной для этих людей является прогулка по проводу в 500 киловатт и толщиной не больше бутылочного горлышка на головокружительной высоте. Там они производят обслуживание сетей — подтягивают крепления и чистят провода от мусора. Ежемесячно каждая вышка требует не менее десяти подъемов.

С недавнего времени в Китае начали использовать беспилотники с огнеметами для очистки ЛЭП от мусора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о профессии водолаза в океанариуме.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

4:48
Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!
4:29
«Так вот вы какая?» Фанаты обсуждают фото Альбины Джанабаевой без макияжа
3:58
Фото: Атакующую лезвиями секретную ракету создали в США
3:29
«Как хорошее вино»: Располневшая Тайра Бэнкс снялась в бикини — фото
2:59
Видео: На президента Филиппин напал огромный таракан во время выступления
2:32
Видео: Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни вернулся в Петербург
2:05
В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу
1:44
«Выполнили задачу на пятерку»: Глава Петербурга оценил салют в честь Дня Победы
1:08
Фото: Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород больного ребенка из Курска
0:52
Более 10 миллионов человек участвовали в шествиях «Бессмертных полков» в России
0:34
Самые яркие и смелые цитаты Сергея Доренко
0:20
Никас Сафронов опубликовал фото посвежевшей Ларисы Долиной
0:05
5-tv.ru публикует видео реанимации Сергея Доренко
23:54
«Поливает, как на улице»: В Москве протекла крыша ГУМа — видео
23:43
Камера наружного видеонаблюдения запечатлела момент гибели Сергея Доренко
23:32
Видео: Боксер Рой Джонс приехал в Петербург и посетил Петропавловский собор
23:13
Страшное видео: Селевой поток унес машины и скот в Дагестане
22:57
Стало известно, где похоронят Сергея Доренко
22:42
«Явление в русской журналистике»: Аркадий Мамонтов об скончавшемся Доренко
22:15
Опубликовано последнее прижизненное видео с участием Сергея Доренко

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама