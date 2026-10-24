«Хотела отомстить»: подруга раскрыла план пропавшей в Москве девушки

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 36 0

Лиза Садагова перестала выходить на связь после ссоры с возлюбленным.

Куда пропала москвичка Лиза Садагова

Фото: 5-tv.ru

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Пропавшая в Москве девушка могла инсценировать свою пропажу

Пропавшая в Москве 30-летняя Лиза Садагова могла инсценировать свое исчезновение после ссоры с возлюбленным. Подробности выяснил 5-tv.ru.

Как стало известно, после конфликта с молодым человеком девушка перестала отвечать на звонки и сообщения. Исчезновение Садаговой напугало парня, и он обратился за помощью в полицию.

В ходе проверки опросили подругу москвички. Девушка рассказала, что Садагова планировала инсценировать пропажу, чтобы отомстить молодому человеку. Однако местоположение пропавшей до сих пор неизвестно, и она не отвечает на звонки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 21 октября пропала Лиза Садагова. Она отправилась на тренировку в район Березовой рощи, но домой не вернулась и перестала выходить на связь. По словам родных, девушка была в белых джинсах и короткой бордовой куртке.

Несмотря на то, что телефон Садаговой был включен, по словам матери девушки, полиция не может помочь, ссылаясь на отсутствие официального статуса «пропавший без вести». Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и близкие взяли дело на себя.

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