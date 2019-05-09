«Это до слез!»: Песня «О той весне» пятый год будоражит души россиян

, 21:06 Видео 1 199

Клип на композицию Елены Плотниковой был снят к 70-летию Великой Победы, его премьера состоялась в эфире Пятого канала в 2015 году.

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Фото, видео: Пятый канал, РИА Новости / Макс Альперт

Песня «О той весне» в исполнении детского уже пятый год будоражит души россиян, благодарных за Победу своим дедам и прадедам. Премьера клипа, который был снят к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в эфире Пятого канала в мае 2015 года. И до сих пор распространившаяся в интернете композиция трогает слушателей до слез, заставляя тысячи пользователей делиться друг с другом эмоциями в соцсетях.

Музыку и слова песни написала руководитель столичного музыкального коллектива «МультиКейс» Елена Плотникова.

«Кино идет –

Воюет взвод.

Далекий год

На пленке старой…»

Герои клипа, сегодняшние школьники, переносятся в прошлое — под взрывы снарядов, в самое пекло сражения, на передовую, где навсегда остались миллионы советских солдат. Юные певцы и актеры, которые о войне знают только по рассказам родителей, во время съемок смогли не просто сыграть, но и прожить историю «о той весне». Работать им пришлось в реальных условиях — в поле.

Клип оказался таким сильным по эмоциональному воздействию, что количество его просмотров в соцсетях продолжает расти и спустя четыре года.

«Каждый раз смотрю и каждый раз сердце сжимается. Эта песня просто душу наизнанку выворачивает», — написал Евгений С. на youtub-канале Пятого канала буквально два дня назад.

«Я подросток, мне 13 лет, но это до слез! Спасибо деду за победу!», — призналась пару месяцев назад школьница.

«Песня конечно лютая, всегда до слез! Шедевр, конечно».

«Мой дед был Танкистом. Когда его танк подорвали, он остался жив, но застрелился чтобы немцы в плен не взяли. Он герой СССР».

«Это единственная песня, которая доводит каждый раз меня до слез».

«Плачу… Прадедушка, я помню тебя…» — делятся пользователи.

Ранее 5-tv.ru публиковал трогательное видео, на котором пятилетний сын певца Сергея Лазарева Никита, одетый в военную гимнастерку и пилотку, исполняет «Катюшу».

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