Трогательное видео: Сын Лазарева поздравил подписчиков с Днем Победы песней

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Пятилетний Никита, облаченный в военную форму, поздравил ветеранов войны с Великим праздником.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey

Несмотря на то, что Сергей Лазарев сейчас находится в израильском городе Тель-Авиве, где готовится к международному конкурсу «Евровидение», он не забывает о национальных праздниках и вместе с другими соотечественниками вспоминает подвиги предков, благодаря которым вся страна отмечает День Победы.

В четверг, 9 мая, на своей странице Instagram поп-исполнитель опубликовал трогательное видео, на котором его пятилетний сын, облаченный в военный мундир, поздравил ветеранов войны с Великим праздником. Никита пожелал подписчикам здоровья, а после продолжил свое выступление одной из самых известных песен, посвященных военному времени — «Катюша».

Несмотря на то, что малыш успел спеть только первый куплет, поклонники высоко оценили его вокальные данные. Пользователи предположили, что мальчик пойдет по стопам и отца и в будущем сможет построить успешную сценическую карьеру.

«С праздником! Пусть на всей земле будет мир! Никита — молодец! Весь в папу!»

«Сын, достойный своего отца! Молодец!»

«Ты такой молодец! Очень здорово и красиво спел! Папе победы на «Евровидении», — написали фолловеры.

Фанаты Лазарева были очарованы артистизмом его сына и оставили под публикацией множество комплиментов, часть из которых относилась к отцу, сумевшему воспитать такое дарование. Пользователи похвалили музыканта за то, что с ранних лет он прививает ребенку патриотический дух и дает ему знания об истории собственного народа.

«Восхищаюсь вашим воспитанием! Никита растет таким хорошим и красивым мальчиком!»

«Ты его воспитываешь в правильных традициях, как когда-то тебя воспитала твоя мама. Так должно быть в каждой семье, тогда все люди будут честнее, добрее и лучше. Мира вам и любви!»

«Тронуло до глубины души. Молодец Никитка, и папа у него молодец. Настоящего мужчину воспитывает. Уважение. Да, главное, чтобы наши дети почитали подвиги тех лет, но никогда не знали войны», — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru показал, как Сергей Лазарев учит ребенка произносить традиционное пасхальное приветствие: «Христос Воскрес!»

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