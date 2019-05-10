В Петербурге разыскивают сбежавшего павлина Пашу

В Петербурге разыскивают трехлетнего павлина Павла, который сбежал со скотного двора развлекательного комплекса «Русская деревня Шуваловка». Пропажу птицы заметили утром в четверг, 9 мая. По информации представителей комплекса, в последний раз Пашу видели, когда он бежал вдоль шоссе в сторону Стрельны.

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Сообщается, что павлин не приспособлен к жизни на воле, не ручной и очень пугливый, а потому может погибнуть. Сотрудники «Русской деревни» просят не пытаться самостоятельно ловить птицу, вместо этого стоит позвонить в развлекательный комплекс, чтобы поимкой Паши могли заняться специалисты.

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