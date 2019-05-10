Фото: Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии выпустил в оборот более 46 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов, изготовленных с орфографической ошибкой.
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Опечатка была допущена в слове «responsibility» (ответственность — Прим.ред.) в микротексте на лицевой стороне банкноты, сообщает ТАСС.
При увеличении купюры видно, что в слове отсутствует буква «I» между «L» и «T». Представитель банка уже подтвердил, что финансовой организации известно о допущенной ошибке. Ее намерены исправить при печати следующего тиража банкнот.
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