Фото: Банк Австралии выпустил в оборот 46 миллионов купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии выпустил в оборот более 46 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов, изготовленных с орфографической ошибкой.

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Опечатка была допущена в слове «responsibility» (ответственность — Прим.ред.) в микротексте на лицевой стороне банкноты, сообщает ТАСС.

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При увеличении купюры видно, что в слове отсутствует буква «I» между «L» и «T». Представитель банка уже подтвердил, что финансовой организации известно о допущенной ошибке. Ее намерены исправить при печати следующего тиража банкнот.

« Процесс отрисовки и последующей печати денежных купюр очень сложен и, несмотря на существующие у нас строгие системы проверки качества, сбои возможны. Мы уже предприняли ряд усилий для того, чтобы избежать возникновения подобного в будущем », — сказал представителя банка.

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