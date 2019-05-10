Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС

Начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов заявил, что Россия направила в НАСА замечания и вопросы относительно выброса в атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта. Инцидент произошел на станции после мартовской пристыковки корабля Dragon-2, сообщает РИА Новости.

« Да, насколько я знаю, из-за этого корабля произошел выброс в атмосферу МКС паров изопропилового спирта. Все замечания выданы, вопросы заданы », — сказал Павел Власов.

Известно, что тогда экипаж ощутил необычный запах, а анализаторы воздуха зафиксировали повышенное содержание изопропилового спирта — около шести миллиграммов на кубический метр.

Концентрацию вещества удалось снизить до двух миллиграммов на кубический метр после запуска системы очистки воздуха. Отмечается, что изначально она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После того как Dragon-2 отстыковался, содержание спирта в атмосфере понизилось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рука-манипулятор захватила корабль Dragon для стыковки с МКС. Космический транспорт доставил к станции 2,5 тонны груза.