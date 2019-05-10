Федор Конюхов впервые в истории пересек Тихий океан на весельной лодке

9 мая весельная лодка Федора Конюхова финишировала на островах Диего-Рамирес у берегов Южной Америки. Российский путешественник завершил этап одиночной экспедиции вокруг земного шара.

Konyukhov.ru

10 мая в штормовую погоду лодку Конюхова сопровождала яхта Australis во время прохождения островов до мыса Горн.

Россиянин стал первым человеком, который смог пройти южную часть Тихого океана на весельной лодке — от Новой Зеландии до Чили. Достижение Конюхова зафиксировали в британском Обществе океанских гребцов. Федор Конюхов на лодке «АКРОС» пересек океан за 154 дня 13 часов 37 минут.

Konyukhov.ru

Кругосветное путешествие Конюхова на весельной лодке началось в декабре 2018 года в Новой Зеландии. Маршрут разбит на три этапа. В декабре 2019 года намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралийского мыса Люин, а еще через год — переход из Австралии в Новую Зеландию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о сильных штормах, которые преследовали Федора Конюхова в Тихом океане.