Нашпагатила! Анастасия Волочкова похвасталась первым миллионом

Шпагат сделал свое дело – число поклонников мастерства Анастасии Волочковой достигло одного миллиона человек. Эти радостным событием прима поделилась со своими фолловерами в Instagram.

Балерина поблагодарила своих подписчиков, пообещав не оставлять своих усилий, и, не покладая ног, радовать своих поклонников новыми фото- и видеошедеврами.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru публиковал материалы, на которых Анастасия демонстрирует былую балетную выучку помноженную на поистине кавалерийскую сноровку.

<p> А также рассказывает, каким образом русская баня помогает ей сохранять свое тело в прекрасной форме и духовно обогащает ее.</p>

Или, например, рассказывает, каким образом русская баня помогает ей сохранять свое тело в прекрасной форме и духовно обогащает ее.

Кроме того, Анастасия известна тем, что в любой ситуации и в любом месте легко делает шпагат, чем и прославилась среди интернет-пользователей. По мнению многих из них, именно благодаря шпагату популярность экс-балерины не падает.