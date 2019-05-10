Айзу Анохину в Камбодже приступ панической атаки довел до реанимации

С моделью и блогером Айзой Анохиной во время съемочного процесса нового проекта на территории Камбоджи приключилась паническая атака. Это внезапный приступ тревоги, который может сопровождаться ощущением предобморочного состояния, тошнотой, повышенной потливостью тела, учащенным сердцебиением. Сами по себе панические атаки не опасны, но со временем могут привести к развитию депрессий, фобий и тяжелых неврозов.

По словам Анохиной, в этой юго-восточной экзотической стране из-за физических и психологических перегрузок в работе в какой-то момент она ощутила «дикий ужас». Девушка рассказала, что в тот момент она начала кричать и плакать, испугавшись смерти.

«Я оказалась в камбоджийской реанимации, лежала под капельницами и с кислородной трубкой много часов подряд. Я никогда не хочу вспоминать это день, потому что страх перед тем, что не увижу своих детей, мужа и родителей вверг меня в ужас», — объяснила она в Instagram.

Instagram @aizalovesam

Несмотря на пережитое, Анохина отказываться от работы не собирается.

«Да, я хочу домой. Но даже в страхе перед смертью я ни на секунду не отказалась от участия в съемках! Да, это мой первый опыт, участия в таком серьезном и огромном проекте!» — утверждает она.

Подписчики модели разделились на два лагеря. Одни, в том числе певица Дакота стали поддерживать ее рвение к участию в съемках. Другие, впрочем, так и не поняли посыл Анохиной, которая, по их мнению, жалуется, не рассчитав свои силы.

«Ну вот зачем это все надо? Почему нельзя заниматься детьми? Можно силы свои отдавать в семью. Деньги же у вас есть, вы же потом сами устаете от работы и плачете, что вы ослабли», — посоветовала ей поклонница.

Как рассказывал 5-tv.ru, это уже не первый случай, когда Анохина жалуется на условия в Камбодже — 40-градусную жару и «адский» график.