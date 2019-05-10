Праздничный концерт в честь юбилея Булата Окуджавы прошел в Тбилиси

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Иностранные музыканты исполнили песни знаменитого грузинского поэта в драматическом театре имени Грибоедова.

Фото: ТАСС / Роберт Нетелев

В честь 95-летия со дня рождения Булата Окуджавы 10 мая в столице Грузии состоялся долгожданный концерт. На нем выступили артисты из 12 стран. Об этом сообщает ТАСС.

Грузинский актер Михаил Гавашели открыл праздничное мероприятие стихотворением «Реквием» Роберта Рождественского. Затем на сцену вышли барды Владимир Васильев, Карен Мамиконян, Вахтанг Арошидзе, Владимир Каденко, Чингиз Бахадов, Ольга Залесская, Яцек Бесчиньски, Гоги Чкония, Елена Гурфинкель, Джавид Имамвердиев и другие.

Вечер памяти Булата Окуджавы завершился песней, ставшей гимном праздника 9 мая, «День победы». Ее исполнили Давид Гвелесиани. Примечательно, что в этом году юбилей грузинского поэта совпал с проведением фестиваля авторской музыки, который продлился до 10 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти композитора Евгения Крылатова.

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