«Не по плану»: Уколова раскрыла подробности тяжелых родов сына

Сын актрисы Уколовой после рождения десять дней провел в реанимации

Сын актрисы Анастасии Уколовой Георгий после рождения десять дней провел в реанимации. Подробностями тяжелого появления на свет ребенка артистка поделилась в преддверии четвертого дня рождения мальчика в своем Telegram-канале.

Уколова рассказала, что за сутки до появления Георгия ужинала вместе с мужем в ресторане, где они ели ребра-барбекю. Одну из порций она запила пивом и лишь позже вспомнила, что этот напиток, так же как и арбуз, могут спровоцировать роды.

Утром у нее разболелся живот, но артистка решила, что в этом виноват вчерашний ужин. Тогда она прокляла это блюдо и с тех пор не прикасалась к ребрам, приготовленным на барбекю. Однако недомогание было вызвано сыном, который решил прийти в этот мир.

Будущие родители связались по телефону с врачом и акушеркой, но те заверили, что это лишь тренировка, несмотря на то, что по предполагаемым медиками срокам мальчик должен был родиться еще два дня назад. Актриса словам специалистов по телефону не поверила, благодаря чему удалось избежать родов дома или в машине.

Но и в больнице были проблемы. Например, акушерка, которую знаменитость выбрала заранее и пригласила на роды, не смогла в этот день приехать.

«Все пошло не по плану и чудом закончилось хорошо. <…> В именитом роддоме мне вкололи эпидуралку, когда уже нельзя было этого делать, да вкололи столько, что я до следующего вечера не чувствовала ног. А Гоша в моменте потерял пульс, наглотался воды и лежал десять дней в реанимации с пневмонией. И я там же, со всеми вытекающими последствиями», — вспоминала Уколова.

К счастью, удалось избежать более серьезных последствий, за что она благодарна врачам. Также она выразила признательность отцу ребенка, который был в этот тяжелый момент рядом и «не побоялся участвовать в процессе». Актриса признается, что ни книги, ни курсы не смогли ее подготовить к подобному развитию событий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у трехлетнего сына актрисы Анастасии Уколовой диагностировали реактивный артрит. За помощью к врачам ее заставила обратиться нога ребенка, которая начала его сильно беспокоить.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.