Стало известно, как будет выглядеть знак парковки для многодетных

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Дизайн выбрали подписчики Минтранса.

как будет выглядеть знак парковки для многодетных — фото

Фото: © РИА Новости/ Александр Кряжев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На фестивале молодежи представили знак парковки для многодетных

Новый дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей, показали на Международном фестивале молодежи. Об этом сообщается в публикации Минтранса в мессенджере МАКС.

текстВариант дизайна знака парковки для многодетных семей. Минтрас РФ

Летом ведомство предложило подписчикам выбрать облик будущего указателя из семи вариантов. В опросе поучаствовали около четырех тысяч человек. Победил первый дизайн — за него отдали голоса 46% респондентов. Именно этот знак теперь красуется в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Презентацию провел первый замминистра транспорта Константин Пашков, показав его вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Министерство готовит правки в Правила дорожного движения. Следующий шаг — корректировка соответствующего ГОСТа. Лишь после этого новый указатель сможет появиться на улицах российских городов и стать частью масштабного проекта по формированию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России решили обновить экзамен на права. Планируется изменить билеты на экзамене по вождению. По мнению общественников, в них содержится слишком много теории, а в формулировках встречаются ошибки и несоответствия. При этом кандидаты их не замечают, поскольку современный тест фактически проверяет память, а не умение быстро реагировать на дорожную обстановку.

Уже скоро сдавать на права придется по новым билетам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:39
Париж в протестах: десятки тысяч полицейских вышли на улицы столицы Франции
10:34
Сердцу — яблоко: какие сорта особенно полезны осенью
10:27
«Что он несет?!» — жених дочери Успенской обматерил зрителей в прямом эфире
10:16
Собянин: Итальянский павильон в усадьбе Останкино открыт после реставрации
10:06
«Периуд» и «минталитет»: какие ошибки допустили выпускники на ЕГЭ в 2026 году
9:51
Глухая деревня и десять тысяч рублей: как живет мать Ходченковой

Сейчас читают

«Коля рыдал»: Иванов раскрыл причины эмоционального всплеска Баскова
Кирилл Туриченко семь раз за год отметил день рождения сына
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен