Стало известно, как будет выглядеть знак парковки для многодетных

На фестивале молодежи представили знак парковки для многодетных

Новый дорожный знак, обозначающий парковку для многодетных семей, показали на Международном фестивале молодежи. Об этом сообщается в публикации Минтранса в мессенджере МАКС.

Вариант дизайна знака парковки для многодетных семей. Минтрас РФ

Летом ведомство предложило подписчикам выбрать облик будущего указателя из семи вариантов. В опросе поучаствовали около четырех тысяч человек. Победил первый дизайн — за него отдали голоса 46% респондентов. Именно этот знак теперь красуется в центральной зоне экспозиции Минтранса на фестивале. Презентацию провел первый замминистра транспорта Константин Пашков, показав его вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Министерство готовит правки в Правила дорожного движения. Следующий шаг — корректировка соответствующего ГОСТа. Лишь после этого новый указатель сможет появиться на улицах российских городов и стать частью масштабного проекта по формированию комфортной и семейно-ориентированной городской среды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России решили обновить экзамен на права. Планируется изменить билеты на экзамене по вождению. По мнению общественников, в них содержится слишком много теории, а в формулировках встречаются ошибки и несоответствия. При этом кандидаты их не замечают, поскольку современный тест фактически проверяет память, а не умение быстро реагировать на дорожную обстановку.

Уже скоро сдавать на права придется по новым билетам.

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