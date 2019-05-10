Американский профессиональный боксер, актер и музыкант Рой Джонс произвел выстрел из пушки в пятницу, 10 мая, на бастионе Петропавловской крепости в Сакнт-Петербурге. Он едва сдержал свои эмоции.

«Это было просто невероятно, я никогда не стрелял из такой большой пушки, это были непередаваемые ощущения, я никогда их не забуду», — рассказал спортсмен.

Рой прибыл в Санкт-Петербург накануне, когда в городе на Неве, как и во всей России праздновали День победы. Отвечая на вопрос, как он относится к этому событию, спортсмен рассказал, что ему очень понравилось, как в Санкт-Петербурге отмечается этот праздник.

«Я считаю, что это очень красивый праздник, мне нравится празднование Дня Победы, это почитание великих вещей, и я горжусь, что являюсь частью этого», — сказал он.

Джонс прибыл в Петербург, чтобы принять участие в качестве почетного гостя соревнований на Кубок губернатора Петербурга по боксу, который пройдет с 7 по 11 мая. За звание сильнейшего в своих весовых категориях на ринге будут биться спортсмены из Казахстана, России, Шотландии, Бразилии, Кубы — всего представители более 15 государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Петербурге существует редкая профессия — канонир сигнальных орудий.