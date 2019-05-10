В Ингушетии скончался самый пожилой мужчина в России

В Ингушской республиканской клинической больнице в пятницу, 10 мая, скончался самый пожилой мужчина в России — 123-летний Аппаз Илиев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача Тамару Касиеву.

Как отмечает издание, к моменту своей смерти долгожитель успел вырастить восьмерых детей, 35 внуков, 34 правнуков и несколько праправнуков.

Врачи до последнего боролись за его жизнь. В клинику Илиев был доставлен с диагнозом полиорганная недостаточность. Некоторое время он находился в коме в критическом состоянии, а после скончался в реанимации. Тело мужчины уже передали его родственникам.

Аппаз Илиев родился 1 марта 1896 года в селении Гули в Ингушетии. Ранее он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый пожилой мужчина в России. Незадолго до его смерти республика готовила заявку для признания долгожителя самым пожилым мужчиной планеты.

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