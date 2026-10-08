Суд снял браслет и все ограничения с главы «Дома с маяком» Лиды Мониавы

Девушка намерена продолжить свою работу в благотворительном фонде.
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Лидию Мониаву, главу благотворительного фонда «Дом с маяком», освободили от судебных ограничений. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков 8 октября.
«Постановления у нас пока на руках нет, но оно есть во ФСИН. Забрали всю аппаратуру, ограничения сняли. Теперь Лидия — полностью свободный человек», — рассказал Бирюков Интерфакс.
Лиду Мониаву задержали 2 сентября по делу о фейках про армию России. В тот же день в ее доме провели обыск. До суда основательница «Дома с маяком» находилась в изоляторе.
СК утверждал, она выложила в Telegram «заведомо ложную» информацию о действиях российских военных против мирных жителей Украины. Бирюков уточнял, что речь идет о публикации от февраля 2023 года.
Мониава также подтвердила, что она намерена продолжить свою работу в «Доме с маяком».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело бывшей главы «Дома с маяком» прекращено — состава преступления не нашли. 3 сентября Симоновский суд Москвы запретил Мониаве выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
60%
Нашли ошибку?