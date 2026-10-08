Суд снял браслет и все ограничения с главы «Дома с маяком» Лиды Мониавы

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Василиса Власова
Василиса Власова 16 0

Девушка намерена продолжить свою работу в благотворительном фонде.

Суд снял все обвинения с главы Дома с маяком Лиды Мониавы

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Лидию Мониаву, главу благотворительного фонда «Дом с маяком», освободили от судебных ограничений. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков 8 октября.

«Постановления у нас пока на руках нет, но оно есть во ФСИН. Забрали всю аппаратуру, ограничения сняли. Теперь Лидия — полностью свободный человек», — рассказал Бирюков Интерфакс.

Лиду Мониаву задержали 2 сентября по делу о фейках про армию России. В тот же день в ее доме провели обыск. До суда основательница «Дома с маяком» находилась в изоляторе.

СК утверждал, она выложила в Telegram «заведомо ложную» информацию о действиях российских военных против мирных жителей Украины. Бирюков уточнял, что речь идет о публикации от февраля 2023 года.

Мониава также подтвердила, что она намерена продолжить свою работу в «Доме с маяком».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что уголовное дело бывшей главы «Дома с маяком» прекращено — состава преступления не нашли. 3 сентября Симоновский суд Москвы запретил Мониаве выходить из дома с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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