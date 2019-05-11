Киевский суд отказался блокировать закон об использовании украинского языка

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить заявление о запрете спикеру украинского парламента Андрею Парубию подписывать закон о госязыке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Судья посчитал, что заявители в лице общественной организации «Институт правовой политики и социальной защиты имени Ирины Бережной» не представили доказательств противоправности действий председателя Верховной рады.

Известно, что закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят на заседании 25 апреля. Согласно этому документу украинский язык становится единственным языком практически во всех сферах жизни: он обязателен для органов власти и местного самоуправления, всех учебных и медицинских заведений, а также сферы обслуживания.

После того, как законопроект утвердит спикер Рады, его направят на подпись президенту. Действующий глава государства Петр Порошенко уже заявил, что готов сразу же исполнить обязательства, как только получит документ.

В свою очередь, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал тщательно проверить закон на предмет соблюдения прав и интересов граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский сравнил Порошенко с жадным туристом в своем видеообращении.