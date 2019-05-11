Боевики атаковали гостиницу с туристами в Пакистане

Боевики атаковали в субботу, 11 мая, пятизвездочную гостиницу Pearl Continental в пакистанском городе Гвадар. Об этом сообщают очевидцы и местные СМИ.

По предварительной информации, в отель проникло от трех до четырех человек. Территория оцеплена полицией. Слышна перестрелка внутри здания.

#Breaking #Pakistan:attacco terroristico in corso al Pearl Continental Hotel di #Gawadar,nel #Balochistan.Almeno 3 uomini armati hanno lanciato un assalto alla struttura alberghiera a 5 stelle pic.twitter.com/AVFifrPOBQ — Atlantide (@Atlantide4world) 11 мая 2019 г.

По данным издания Pakistan Today, в Pearl Continental могут находиться около семидесяти человек, включая сорок туристов из Китая. Однако, позднее министр провинции Белуджистан опроверг присутствие в отеле китайских туристов.

Информации о пострадавших или жертвах пока не поступало.

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