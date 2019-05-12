Мужчина погиб в результате взрыва газа в доме в Ростовской области

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ЧП произошло ночью в воскресенье, 12 мая, в городе Каменск-Шахтинский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Агарышев

Мужчина погиб в результате взрыва бытового газа в жилом многоквартирном доме, который прогремел около часа ночи в воскресенье, 12 мая, в Каменск-Шахтинском Ростовской области. После взрыва у здания частично обрушилась кровля. Также сообщается, что пострадали два человека, они были госпитализированы в местную больницу. Что стало причиной взрыва — пока не сообщается. Обстоятельства выясняются. На месте работают специалисты МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что после взрыва газа в Ставрополье загорелся жилой дом, есть пострадавшие.

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