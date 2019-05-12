В ДНР рассказали об убийстве военными ВСУ собственного командира

Украинские военные отказались идти на боевую вылазку на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) и застрелили своего командира. Такую информацию сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, пишет URA.RU.

По его словам, это произошло из-за того, что одна из предыдущих подобных вылазок закончилась для некоторых из их сослуживцев гибелью.

После этого руководство батальона приняло решение представить смерть командира как боевую потерю, произошедшую в результате обстрелов со стороны ДНР, чтобы не предавать произошедшее огласке и таким образом избежать уголовной ответственности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на одной из школ в Донецке, в которой учился погибший глава ДНР Александр Захарченко, была установлена мемориальная доска.