За последние пять лет на страны БРИКС пришлось более 40% мирового ВВП, тогда как доля «Большой семерки» опустилась ниже 30%. Эти цифры ранее президент России Владимир Путин привел на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». За самыми громкими заявлениями форума следил корреспондент «Известий» Николай Иванов.

В Африке 54 государства. Почти все из них представлены здесь, в Москве. На креслах в первых двух рядах не имена, а флаги.

Причем первые ряды — это лидеры, президенты и премьеры. Они наши гости. Владимир Путин снова и снова подчеркивает: Африка — континент будущего.

«Эпоха, когда судьбы целых континентов определяют узким блоком государств, безвозвратно уходит. Африку не случайно называют континентом будущего. По прогнозам Организации Объединенных Наций, начиная с 2030-го года центр мирового демографического роста неизбежно переместится, это уже происходит, переместится именно в Африку», — сказал президент России Владимир Путин.

Континент огромный. У каждой страны свой интерес. Спрашиваем у африканских лидеров, что в приоритете.

«Инновации в сельском хозяйстве, минеральные удобрения. Энергетическое сотрудничество. В самых разных формах. «, — сказал премьер-министр Танзании Мвигулу Ламека Нчемба.

«Со времен Африканской революции Россия поддерживала африканские страны. Сейчас Москва помогает в индустриализации, в сельском хозяйстве, в науке», — сказала вице-президент Уганды Джессика Роуз Эпел Алупо.

А еще никаких условностей, навязанных Западом: делегации в национальных костюмах. Выходцы из Буркина-Фасо пришли с портретом российского президента на одежде — где он приветствует их лидера.

— Это большой революционер, капитан Ибрагим Траоре. Сегодня он пришел, чтобы спасти Африку.

У России свой подход к каждому. В отличие от Запада, который десятилетиями выкачивал из Африки ресурсы.

«Надо признать, что последствия колониальной эпохи ощущаются в Африке до сих пор. Инфраструктура континента выстраивалась в колониальные времена под задачу вывоза сырья в метрополии. Даже сегодня, по экспертным данным, показатель добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности континента менее 2%», — сказал президент России Владимир Путин.

Россия предлагает делиться технологиями.

«Мы прочно удерживаем передовые позиции в глобальной гонке за технологический суверенитет. И подчеркну: Россия открыта для передачи африканским друзьям наших современных компетенций и высокотехнологичных цифровых ноу-хау», — сказал президент России Владимир Путин.

У Москвы такие наработки, которых просто нет у Запада.

«Если в прошлом столетии они занимались суверенитетом государственным, и то, что на флаге Мозамбика, скажем, автомат Калашникова, — это же очень о многом говорит. Вот теперь очень бы хотелось, чтобы на их флагах появились еще атомные станции», — сказал генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев

Медицина также поле для обмена передовыми разработками. На сессии, посвященной тромбозу, директор университетской клиники Медицинского научно-образовательного института МГУ презентует инновационный подход к применению персонализированной медицины.

«Мы на основании генетики и цифровых инструментов оценки генома можем уже на уровне здорового человека говорить о рисках каких-то моногенных заболеваний или заболеваний, имеющих генетическую предрасположенность, и дальше с помощью также цифровых инструментов или просто интеллекта врача рекомендовать какие-то персонифицированные системы профилактики», — сказал директор университетской клиники МНОИ МГУ имени М. В. Ломоносова Максим Домашенко.

Причем Москва готова передавать не только рыбу, но и удочку.

«Мы не конкурируем на зарубежном рынке, не приходим туда разрозненными компаниями, которые между собой уже дерутся за куски рынка. А мы выходим уже продуманными технологическими решениями, определенными уже на месте в России, что конкретно мы предлагаем, к чьей конкретной технологии идет какой рынок», — сказала первый заместитель генерального директора негосударственного института развития «Иннопрактика» Наталья Попова.

«Уже у нас размещена станция ГЛОНАСС в ЮАР. У нас сегодня подписывается соглашение с Танзанией. Они создают свое национальное космическое агентство», — сказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Традиционно оружейка — сфера нашего сотрудничества. У стенда «Рособоронэкспорта» в Гостином дворе ажиотаж.

«Когда мы вернемся в наши страны, мы расскажем нашим людям, как выйти на новый уровень развития. Здесь мы видим современные технологии, каких я еще не видел», — сказал участник саммита из Танзании Александр.

Рынок Африки еще не освоен.

«Важно продолжать работу по выстраиванию устойчивых каналов взаиморасчетов и национальных валют. Это существенно снизит транзакционные издержки, защитит расчеты от политизированного вмешательства недружественных стран», — сказал президент России Владимир Путин.

Которым саммит «Россия — Африка» поперек горла. В Европе уже обеспокоены растущим влиянием Москвы на континенте.

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