Задымление произошло под крышей здания Театра комедии в Санкт-Петербурге

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Лалита Балачандран
Лалита Балачандран Срочная новость 27 0

На Невском проспекте работают около десяти пожарных машин и бригада скорой помощи.

Задымление произошло под крышей здания в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Задымление произошло под крышей здания на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где находится Театр комедии имени Акимова. Об этом стало известно 5-tv.ru.

На месте работают около десяти пожарных машин и бригада скорой помощи. Территорию рядом со зданием оцепили. Пожар уже локализован. Всех находившихся внутри людей эвакуировали.

По информации МЧС, к ликвидации пожара привлекалось 12 единиц техники и 51 человек личного состава. Площадь пожара составила один квадратный метр.

На 19:00 в театре был запланирован спектакль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в здании Театра на Юго-Западе в Москве произошел пожар. По данным источника, возгорание началось в мастерской театра, расположенного на первом этаже жилого дома на проспекте Вернадского. Ориентировочная площадь пожара составила 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 55 человек. Пожару присвоили второй, повышенный ранг сложности. Одного человека осматривали медики.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

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