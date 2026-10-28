Туроператоры не получали данных об изменениях системы «все включено» в Турции

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 33 0

Поводом для обсуждения стала идея представителя одного из гостиничных холдингов.

АТОР опроверг изменения системы все включено в Турции

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российские туроператоры не получали информации о планируемых изменениях системы питания «все включено» в турецких отелях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В ассоциации уточнили, что ранее в Telegram-канале АТОР рассказывалось об одной из инициатив, которую глава одного из турецких гостиничных холдингов предложил обсудить профессиональному сообществу страны. При этом речь не идет об изменениях, которые распространяются на весь турецкий гостиничный рынок.

«В сообщении Telegram-канала АТОР говорилось об одной из идей, выдвинутых главой одного из турецких отельных холдингов в рамках публицистики. Речь не идет ни обо всем рынке, ни тем более о каких-то инициативах государства», — отметили в ассоциации.

Туроператоры, по данным АТОР, не получали информации о пересмотре системы питания даже в рамках самого холдинга, руководитель которого выступил с предложением.

В ассоциации также подчеркнули, что законодательные или правительственные ограничения для системы «все включено», которую развивают частные гостиничные компании Турции, невозможны.

Ранее АТОР сообщал о предложении представителя гостиничной группы Kilit Group Толги Килита изменить существующий формат и разделить его на пять категорий. Предлагалось выделить экономичный уровень Eco, улучшенный экономичный Eco Plus, а также средний, высокий и люксовый сегменты.

При этом, как подчеркнули в АТОР, данная идея не означает введения новых правил для всей системы «все включено» в Турции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.53
0.04 90.10
0.01
Зимняя подготовка волос: лунный гороскоп стрижек на ноябрь 2026 для знако...

Последние новости

18:45
Не видели даже специалисты: почему взрослым женщинам все чаще ставят расстройства аутистического спектра
18:30
Песков: окончательной договоренности о встрече лидеров РФ, Китая и США нет
18:30
Кошка спасала от мин, пес погиб в схватке с дроном: животные-герои СВО
18:29
Захарова: Россия приветствует проведение ЧМ по тяжелой атлетике в Москве
18:15
Более 5500 монет: в Норвегии нашли крупнейший за столетие клад викингов
18:13
Российские военные ударили по подстанциям ПС-330 в Луцке и Ковеле

Сейчас читают

Штрафы за одно нарушение для автомобилистов хотят увеличить в шесть раз
Египет увел у Европы весь газ, которого не хватило ЕС для восстановления запасов
Молчание свидетелей и лестница смерти: тайна гибели Сергея Соседова
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео