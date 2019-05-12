Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки

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Лидер Соединенных Штатов заявил, что правительству Поднебесной не стоит медлить с подписанием торгового соглашения из-за возможных ухудшений условий сделки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торгового соглашения с Вашингтоном до президентских выборов в Соединенных Штатах 2020 года в связи с возможным ухудшением условий сделки, сообщает RT.

«Думаю, в Китае посчитали, что потерпели такое сокрушительное поражение на недавних переговорах, что они вполне могут подождать до следующих выборов в 2020 году и посмотреть — вдруг им повезет, и победит демократ», — написал Дональд Трамп в Twitter.

По мнению американского лидера, такой вариант развития событий позволил бы Китаю продолжать «грабить» Соединенные Штаты на 500 миллиардов долларов в год. Дональд Трамп подчеркнул, что намерен выиграть выборы, и в таком случае условия соглашения для Поднебесной изменятся в худшую сторону.

«Было бы разумно с их стороны действовать уже сейчас», — заключил Дональд Трамп.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп поручил повысить пошлины на китайские товары на 300 миллиардов долларов. Об изменении тарифов стало известно из заявления торгпреда США Роберта Лайтхайзера.

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