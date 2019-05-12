Как изменились правила для получения детских пособий в России

В соответствии с поправкой в закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», вступившей в силу в воскресенье, 12 мая, детские пособия на первого и второго ребенка можно теперь получать в любом городе России без привязки к прописке. Ранее социальные льготы были доступны только по месту постоянной регистрации. Об этом сообщает URA.RU.

Как подчеркнул проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафронов в интервью для «Российской газеты», внесение изменений в документ имеет большое значение для жизни граждан. По его словам, россияне часто меняют место жительства, желая получить более высокооплачиваемую должность, однако переезжая в другой регион, лишаются возможности воспользоваться социальными льготами. По мнению Сафронова, поправки в законопроект позволяют восстановить справедливость.

По словам проректора Академии труда, документ нуждается еще в одном изменении В своем интервью он отметил необходимость унифицировать социальную защиту в разных городах, поскольку сейчас каждый регион сам устанавливает размеры пособий, что делает выплаты разнозначными.

На данный момент социальные выплаты на первого и второго ребенка в России получают около 400 тысяч семей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие новые социальные гарантии улучшат жизнь российских семей.