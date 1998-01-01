Репортаж: Какие новые социальные гарантии улучшат жизнь российских семей

Главное политическое событие недели — в среду, 20 февраля, Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному собранию. В этом году цели и задачи президента уже назвали революционными. Все предложения главы государства — это фактически план действий. Конкретный, продуманный, четкий и предельно понятный. Для всех и каждого. Причем изменения к лучшему россияне должны почувствовать прямо сейчас. Времени на раскачку нет. А во главе угла российская семья — как фундамент великой страны и главная ее опора:

— Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип очень простой: больше детей — меньше налог.

— Предлагаю с 1 января 2020 года — поднять планку до двух прожиточных минимумов на члена семьи. Это позволит почти в полтора раза увеличить количество семей, которые получают права на дополнительные выплаты.

— Необходимо предоставить семье возможность не только покупать свое жилье, но и строить свой дом на своей земле.

— До конца 2021 года нужно полностью решить проблему с яслями, 90 тысяч мест должно быть создано уже в этом году.

— Мы делали и будем делать все для укрепления семейных ценностей.

После обращения Владимира Путина глава этой молодой семьи понял — государство не бросит их в беде. Александр Петров работает, жена Татьяна — дома с двухмесячным Станиславом. Как малоимущая семья они уже получают на ребенка десять с половиной тысяч рублей в месяц. Теперь всерьез задумались о будущем.

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— Если будем расширяться в плане и количестве детей, то посмотрим, возможно, возьмем квартиру побольше, да, — планирует Александр Петров.

300 кубометров леса — это пятикомнатный дом, в котором всем хватит места. У Морозовых шестеро детей, льготная древесина положена многодетной семье для ИЖС на бесплатном участке земли.

— Двенадцать с половиной соток, — объясняет Елена Морозова.

Село Загарье Юрьевского района Кировской области. В «Энциклопедии земли Вятской» впервые упоминается в начале XVII века. Традиционные ценности — плодородная земля, хлебопашество. Здесь бы жить, да гордится историей родного края.

— Стоит уже фундамент готовый. И вот смотришь и думаешь: вот скоро ли уже мечта-то эта сбудется, — говорит Елена.

Шутка ли. В Кировской области не хватило леса — год назад ответ чиновников был таков.

— Не готов комментировать, но в целом это наверняка какая-то техническая ошибка, которая, к сожалению, очень часто в текущей деятельности происходит, — объясняет министр имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области Артем Сурженко.

Елена Морозова написала письмо президенту.

— Пока я не обратилась к нему, очень много шло отказов, — говорит она.

Местные власти дали делянку, но преступную бюрократию в себе так и не задушили — запугали многодетную мать тюрьмой: мол, лес рубят — щепки летят.

— Берите топор и рубите сами? То есть мы вам покажем где?

— Да, да, а потом посадим и штраф выпишем. Лишение свободы — ровно три года, штраф 100 тысяч рублей, — рассказывает Елена Морозова.

В Послании Владимира Путина Федеральному собранию женщина услышала ответ буквально на свои молитвы:

— Ему хочется большое спасибо сказать за то, что он как-то с места сдвинул этот же лес, — сказала она.

Уже в марте правительство и Центробанк подготовят новые инструменты. Чтобы десятки тысяч людей, которые хотят — а главное, могут — наконец построили собственные дома. Президент подчеркнул: программа должна быть доступной и комплексной. Такой, чтобы российская семья могла не только взять льготную или целевую ипотеку, но и вовсе сделать перерыв.

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На примере Татарстана, где такой опыт уже есть, общественник Лилия Таишева 12 февраля в Казани отметила актуальность ипотечных каникул для всей страны. Подчеркнула значение любых запросов граждан. Владимир Путин услышал.

— Но в жизни может случиться все и бывает все: и потеря работы, и тяжелая болезнь. И в этой ситуации загонять человека в тупик — последнее дело, да и бессмысленно даже с экономической точки зрения. Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы». Мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее, — сказал президент в своем Послании Федеральному собранию.

— Я думаю, что это тот момент, когда инициатива всего общества нашла отражение в обращении президента. Люди должны знать о том, что они могут повлиять на свою жизнь, — говорит директор некоммерческой организации и член Общественной палаты Татарстана Лилия Таишева.

Сазоновы из Златоуста пять лет стоят в очереди на улучшение жилищных условий. В такой большой семье все общее. Например, общий доход, около 50 тысяч рублей в месяц — это на десятерых.

— Ну-ка с полатей слезаем, уроки делать! А то в интернете сидят! — дает указания глава семьи.

Трое взрослых и семеро детей живут в четырех комнатах. Менее девяти квадратов на каждого. В общем, как не крутись, ничего не хватает. На счету каждый метр и каждая копейка.

— Льготы у нас на оплату жилья, на школьное питание и подготовка детей к школе, — перечисляет Анна Сазонова.

Правда, теперь шанс есть жить не только дружно, но и более комфортно. 450 тысяч рублей от общей суммы займа на жилье, новые ипотечные и налоговые льготы — многодетной матери придется думать о благополучном будущем.

— Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по пять квадратных метров в квартире и по семь квадратных метров в доме на каждого ребенка. Для примера, что это значит: сейчас налогом не облагаются 20 метров площади квартиры. Если в семье трое детей, то из-под налогообложения будет выведено еще 15 метров. Что касается земельных участков, принадлежащих многодетным семьям, то предлагаю освободить от налога полностью шесть соток и, таким образом, полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки, — заявил Владимир Путин.

— Когда узнают, что ты с ребенком практические сразу говорят «нет», — жалуется Мария Булатова.

Ее не берут на работу в детские сады, даже если есть вакансии. Сын Марк стоит сразу в двух очередях — в Петербурге и Кудрово Ленинградской области.

— Там очередь поближе, ну а тут подальше, конечно. Очередь тысячная примерно, ну там, может, тысяча двести, — рассказывает Мария.

270 тысяч новых мест в России, 90 тысяч только в этом году — это уже не пожелание, требование. И российского президента в Послании Федеральному собранию, и трехлетнего мальчика из Петербурга во дворе нового микрорайона.

— Я хочу в детский сад, — говорит Марк.

Эта проблема будет решена. Как и многие другие, которые до минувшей переломной среды так или иначе ограничивали потенциал главного достояния страны — ее гражданина.

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