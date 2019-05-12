США строят новый военный радар в Норвегии в 28 километрах от границы с Россией

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Норвежские военные опасаются, что объект сделает указанную территорию целью военной атаки в случае вооруженного конфликта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Соединенные Штаты приступили к работам по строительству нового военного радара «Глобус-2» в Норвегии. Система, расположенная в Варде, находится всего в 28 километрах от российской границы, неподалеку от важнейших военных объектов РФ на Кольском полуострове, сообщает NRK.

Новый радар станет модернизированной версией установленного в 1990-х годах «Глобуса». На проведение работ американскими властями выделено около 118 миллионов долларов. Используя данный радар Норвегия сможет отслеживать обеспечение собственных интересов в регионе и наблюдать за объектами в космосе.

Издание сообщает, что семьи американских военных уже поселились в Варде. Подписаны долгосрочные договоры аренды жилья. Дети контингента США учатся в местных школах.

Подполковник Тормод Хейер из Норвежского колледжа обороны опасается реакции от России. Данный объект может сделать указанную территорию целью военной атаки в случае вооруженного конфликта. Подполковник считает, что разрешение на присутствие американцев в Варде — плод не очень грамотной политики Норвегии.

«Я думаю, что лучше всего было отправлять норвежских операторов для обучения в США. И Россия, и США, и Норвегия выиграли бы от этого», — сказал Тормод Хейер.

Установка «Глобуса» вызвала протесты РФ в начале 2000-х годов. В Москве заявляли, что радар предназначен на самом деле для обнаружения пусков баллистических ракет, а до перемещения из США в Норвегию использовался при испытаниях американской стратегической ПРО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что НАТО сменит главнокомандующего силами в Европе. Организация Североатлантического договора назначит на данный пост генерала Тода Уолтерса.

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