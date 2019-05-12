Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной Рады

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Сообщается, что если ролик наберет более миллиона просмотров, новоизбранный президент рассмотрит этот вопрос в первоочередном порядке.

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Фото, видео: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС

Команда Зеленского опубликовала в соцсетях видеопетицию о роспуске Верховной Рады Украины. На записи жители Киева отвечают на один вопрос: нужно ли досрочно прекратить полномочия народных депутатов.

«Первая видео-петиция готова! Мы спросили у людей на улице, что они думают на счет роспуска Верховной Рады. А сейчас спрашиваем вас — оставить или распустить? Напоминаем, что после 1000000 просмотров новоизбранный президент обратит внимание на этот вопрос в первую очередь», — говорится в пояснении к видео.

На записи большинство респондентов высказывается за роспуск Рады. По данным команды Зеленского, уровень доверия населения парламенту составляет не более четырех процентов. К данному моменту на Youtube ролик посмотрели более 130 тысяч раз. На странице команды Зеленского в Facebook — около 32 тысяч, и еще 90 с лишним тысяч просмотров видеопетиция набрала в Instagram.

Из-за угрозы роспуска, который Владимир Зеленский не исключал еще до второго тура президентских выборов, Верховная Рада никак не может определиться с датой инаугурации избранного президента Украины. Если Зеленский успеет вступить в должность до 27 мая, по закону он может распустить парламент и объявить досрочные выборы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде предложили провести инаугурацию Владимира Зеленского в два этапа: 19 мая в здании украинского парламента, и 3 июня на стадионе. Проект постановления зарегистрирован на сайте Рады.

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