Яна Рудковская поделилась долгожданным рассказом о двух старших сыновьях

Музыкальный продюсер Яна Рудковская неожиданно для поклонников в воскресенье, 12 мая, опубликовала в Instagram фотографию с двумя старшими сыновьями — 16-летним Колей и 17-летним Андреем. Также на снимке рядом с юношами находится и младший сын — шестилетний Саша.

Дело в том, что обычно продюсер рассказывает только о шестилетнем Саше. Ее подписчики практически в подробностях знают, чем он занимается. О старших же детях Яна Рудковская по неизвестным для пользователей причинам говорит редко. Однако 12 мая она даже ответила на вопрос юзеров о Коле и Андрее. По ее словам, сейчас подростки полностью отдают себя спорту и учебе — готовятся к поступлению в вузы.

Коля родился в браке продюсера с бывшим супругом — бизнесменом Виктором Батуриным. Андрей, в свою очередь, является сыном Батурина от брака с Юлией Салтовец, на которого Рудковской удалось оформить на него опеку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к своему шестилетию Плющенко-младший уже успел заработать первый миллион.