Сегодня, 12 мая, в мире отмечается Международный день медицинской сестры. Этот профессиональный праздник был учрежден 45 лет назад на Международном Совете медицинских сестер (International Council of Nurses, ICN), в котором приняли участие сестры милосердия из 141 стран. Отмечать День медсестры решено было в день рождения, пожалуй, самой известной представительницы этой профессии — англичанки Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны 1853–1856 годов организовала первую в мире службу профессиональных сестер милосердия.

В Российской Империи похожая служба появилась в 1863 году, когда приказом военного министра был введен постоянный сестринский уход за больными в военных госпиталях.

Международный день медсестры в России стал отмечаться с 1993 года, когда в стране была создана Ассоциация медицинских сестер, поддерживающая работников этой профессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что русская бабушка голливудской звезды Миллы Йовович была медицинской сестрой во время Великой Отечественной войны, она ушла на фронт в 16 лет.