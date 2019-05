В День Великой Победы голливудская звезда славянского происхождения Милла Йовович почтила память своей русской бабушки Татьяны Ивановны, которая пережила войну и подняла на ноги двоих детей в послевоенные годы.

Звезда опубликовала фотографии родственницы на своей странице в Instagram и поведала подписчиками ее героическую историю.

«В 16 лет бабушка попала на фронт медсестрой и дошла до Берлина. Она спасала жизни и едва не лишилась своей, прячась под телами убитых. Эта маленькая девочка прошла такой сложный путь и видела смерть каждый день. После войны она начала жизнь с нуля и в одиночку вырастила двоих детей. Я всегда буду помнить, какой чудесной она была», — пишет на английском языке Милла.

Трогательное послание бабушке Йовович завершает признанием в любви:

«I love you Babushka! We miss you so much! С Днем Победы!!!» — по-русски заканчивает Милла.

В День Великой Победы 9 мая в России и странах по всему миру прошла памятная акция «Бессмертный полк». В 2019 году шествие в память предков-героев поддержали в 110 странах.