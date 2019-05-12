Российская актриса Далья Мельникова удивила поклонников новой стрижкой «под ноль», пишет Teleprogramma.pro.

Звезда «Папиных дочек» избавилась от волос весьма кинематографично. Ролик в черно-былых тонах опубликован на странице Дарьи в Instagram.

«Обнуление», — гласит лаконичная подпись под публикацией.

В кадре артистка сбривает локоны машинкой, после чего выходит на залитые солнцем улицы города. Подписчики пришли в восторг из-за смелого шага Мельниковой.

«Это так стильно и красиво в ч/б клипе, смело, дерзко»;

«Прикольно! Выпустила на свободу своего внутреннего пацанчика…»;

«Расходимся, здесь слишком горячо!»;

«Мальчик, ты не понял, мы домой летим, водочки нам принеси»;

«Какой секс!»;

«Ну что за женщина 😍 Очень атмосферное видео и эмоции жгучие получились», — пестрили комплиментами комментарии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о детских комплексах, которыми поделилась Мельникова.