Роналду не спас команду: «Аль-Наср» потерпел первое поражение в сезоне

Клуб «Аль-Наср» с Криштиану Роналду потерпел первое поражение в сезоне

В пятом туре чемпионата Саудовской Аравии футбольный клуб «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, потерпел первое поражение в сезоне. В гостевом матче против саудовского клуба «Аль-Иттихада» из города Джидда команда уступила со счетом 1:2.

Роналду провел на поле весь матч, но результативными действиями не отметился. Для спортсмена это был очередной выход в стартовом составе — ранее он неоднократно заявлял, что чувствует себя готовым помогать команде в каждом матче.

«Аль-Наср» остался на втором месте в турнирной таблице с 12 очками. «Аль-Иттихад», одержавший победу, поднялся на четвертую строчку, набрав 11 очков. В следующем туре 9 сентября команда Роналду примет «Абху», а «Аль-Иттихад» днем ранее сыграет дома с «Аль-Фейхой» из города Эль-Маджмаа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 41-летний Криштиану Роналду допустил завершение карьеры по окончании текущего сезона. Он заявил, что хочет оставить значимое наследие. Спортсмен уже знает, чем займется после ухода из футбола, но среди множества планов не может выбрать что-то одно.

Среди возможных занятий — путешествия, отдых и игра в падел. За всю спортивную карьеру португалец пять раз побеждал в Лиге чемпионов, становился чемпионом Европы и дважды выигрывал Лигу наций. Он также установил рекорды по голам за сборную и в клубных турнирах. С декабря 2022 года Роналду выступает за «Аль-Наср», до этого играл за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.