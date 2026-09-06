Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приземлились в аэропорту Жешува по пути в Киев

ТАСС: Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в польский Жешув по пути в Киев

Направляющиеся в Киев спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли в польский город Жешув. Об этом ТАСС сообщили в международном аэропорту, где приземлился самолет переговорщиков, следовавший из Москвы. Собеседник агентства отметил, что судно село в 01:31 (02:31 по московскому времени. — Прим. ред.)

Из Жешува американские эмиссары, скорее всего, продолжат поездку железнодорожным транспортом. Прибытие в Киев ожидается в течение дня.

Накануне Уиткофф и Кушнер побывали в Москве, где их принял президент России Владимир Путин. Беседа продлилась 3 часа 10 минут и проходила как за рабочим столом, так и в неформальной обстановке. Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал переговоры «содержательными, конструктивными и предельно откровенными». Он также отметил, что обсуждались не только украинские вопросы, но и возможные крупные совместные проекты России и США.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юрий Ушаков подвел итоги переговоров Путина со Уиткоффом и Кушнером. Российский лидер высоко оценил роль американских посредников и передал Трампу наилучшие пожелания, отметив его искренние усилия по урегулированию украинского конфликта. Россия дала четкие оценки ситуации в зоне СВО и подтвердила готовность продолжать совместную работу.

Как подчеркнул Ушаков, американцы взяли на заметку, что киевский режим перестал скрывать свою сущность, перезахоронив нацистских преступников. Уиткофф и Кушнер представили свои соображения по завершению конфликта и пообещали использовать полученные от Москвы оценки в Киеве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.