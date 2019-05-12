Дочь бизнес-тренера Ирины Хакамады — 22-летняя Мария Сиротинская с синдромом Дауна — похвасталась новыми отношениями. В воскресенье, 12 мая, она опубликовала в Instagram новую фотографию с неизвестным ранее подписчикам девушки молодым человеком.

«Это мой молодой человек», — подписала снимок Сиротинская.

Instagram @sirotinskaiamariia

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У пользователей, в свою очередь, данная публикация вызвала некоторое недоумение, поскольку до этого дочь Хакамады встречалась с парнем по имени Влад. Мария Сиротинская часто делилась совместными с ним фото. Также было известно, что молодой человек знаком с семьей девушки. Однако, как она призналась в переписке с юзерами, сейчас они с Владом расстались.

Instagram @sirotinskaiamariia