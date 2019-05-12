В Петербурге скоропостижно скончался глава агентства «Интерпресс»

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Александру Николаеву было 65 лет.

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Фото, видео: fc-zenit.ru

В Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» в воскресенье, 12 мая, перед началом матча «Зенит — ЦСКА» скоропостижно скончался главный редактор и основатель фотоинформагентства «Интерпресс» Александр Николаев. Об этом сообщает пресс-служба ФК «Зенит».

«Футбольный клуб „Зенит“ выражает соболезнования родным и близким Александра Николаева», — говорится в сообщении.

У 65-летнего журналиста не выдержало сердце. Ему стало плохо на стадионе. Врачи не смогли его спасти.

Александр Борисович Николаев работал фотожурналистом еще в знаковых изданиях Ленинграда с 1980 года — «Моряк Балтики», «Смена», «Час Пик». В 1997 году он создал агентство «Интерпресс» и руководил им до последнего дня.

Николаев был лауреатом журналистского мастерства «Золотое перо» в номинации «Лучшая фоторабота года».

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