Рябков посоветовал Франции убрать мусор вместо критики форума Россия — Африка

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на полях экономического и гуманитарного форума Россия — Африка прокомментировал критику мероприятия со стороны Франции и Англии.

По его словам, в Европе саммит восприняли «близко к сердцу», а Париж и Лондон уже планируют вводить санкции. Рябков отметил, что «спазматические явления» в этих столицах объясняются их колониальными инстинктами.

«Они не могут смириться с утратой территории <…> и до сих пор не могут воспринять стремление суверенных африканских государств и гордых народов двигаться по пути нахождения партнеров в мире, которые готовы к равноправному сотрудничеству. Россия в авангарде этих усилий. Мы против неоколониализма», — сказал он в беседе с 5-tv.ru.

По словам дипломата, никакие санкции не свернут Москву с этого пути. Он также отметил, что Европа самостоятельно отгородила себя от любого возможного сотрудничества с Россией.

Он также дал совет французской стороне.

«Я рекомендую, в частности, нашим французским братьям по разуму найти способ, как поскорее убрать мусор с улиц Парижа и других городов. <…> Надо, по большому счету, задуматься, что привело к этим событиям. <…> Вот чем должны заниматься эти люди, а не сидеть и в бинокль рассматривать, что здесь в Гостином дворе происходит», — заключил замминистра.

Третий саммит и Экономический и гуманитарный форум «Россия — Африка» проходят в Москве 28–29 октября 2026 года. В мероприятии участвуют делегации из 48 из 54 стран Африки, 22 из которых представлены на уровне глав государств. Сопредседателями выступают президент России Владимир Путин и президент Бурунди, председатель Африканского союза Эварист Ндайишимийе. Ожидается принятие итоговой декларации саммита, плана совместных действий на 2027–2029 годы и декларации о сотрудничестве в области технологий ИИ.

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