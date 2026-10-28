Российский проект «Холод» возглавил рейтинг сериалов за сентябрь

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 39 0

В тридцатку самых заметных проектов месяца попали 20 отечественных работ.

Какие сериалы попали в рейтинг самых популярных за сентябрь

Фото: Кадр из сериала «Холод», 2026г.

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Российские сериалы заняли первые четыре позиции в рейтинге сериалов за сентябрь 2026 года, составленном аналитическим порталом «Медиалогия». Всего в топ-30 вошли 20 российских проектов — это повторение рекордного показателя.

Первое место с заметным отрывом занял сериал «Холод» с Любовью Аксеновой. Проект набрал 2 876 баллов. Вторую строчку занял «Марик», представленный одновременно на онлайн-платформах и в эфире федерального телеканала. Его результат составил 1 535 баллов.

На третьем месте оказался сериал «Трудно быть богом», созданный по мотивам повести братьев Стругацких. Проект получил 1 151 балл. Четвертую позицию сохранил «След» — самый продолжительный сериал в России, набравший 1 134 балла.

Пятерку лидеров замкнула зарубежная анимация — аниме «Магическая битва» с результатом 905 баллов.

Как отмечает «Медиалогия», 20 российских проектов в сентябрьском топ-30 стали повторением рекорда: такое количество отечественных сериалов последний раз фиксировалось в рейтинге в апреле. При этом с августа в первую десятку смогли попасть четыре проекта, а еще шесть сериалов вошли в топ-10 впервые.

Отдельно аналитики обратили внимание на большое количество российских премьер. В сентябрьский рейтинг попали 11 сериалов, впервые вышедших в 2026 году. Десять из них были российскими, а единственной зарубежной премьерой стал турецкий сериал «Еще 17».

Зарубежные новинки в целом оказались представлены слабее: из десяти иностранных проектов в рейтинге только один — «Джентльмены» — появился в нем впервые. Остальные девять уже входили в предыдущие рейтинги.

Изменилось и положение американских сериалов. На протяжении 2026 года проекты из США занимали первое или второе место, однако в сентябре лучшим результатом для них стала восьмая позиция.

При этом «След» продолжил удерживаться среди десяти самых заметных сериалов рейтинга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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