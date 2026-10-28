Ким Чен Ын потребовал повысить боеготовность подразделений армии КНДР

Командиры рот Корейской народной армии должны обеспечить полную боевую готовность своих подразделений. Для этого необходимо проводить непрерывные и интенсивные тренировки. Такое требование лидер КНДР Ким Чен Ын озвучил на встрече с участниками III совещания командиров рот КНА, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

По словам Ким Чен Ына, завершение боевой подготовки подразделений и их готовность к возможному вооруженному конфликту должны стать первоочередной задачей командиров рот. Главным инструментом для ее выполнения он назвал регулярные интенсивные тренировки.

«Первоочередной революционной задачей командиров рот является завершение боевой подготовки подразделений для обеспечения полной готовности к войне, а способом ее выполнения — непрерывные и интенсивные тренировки», — приводит ЦТАК слова лидера КНДР.

Ким Чен Ын также призвал командиров формировать подразделения с высокой боеспособностью, а также воспитывать у военнослужащих революционные убеждения и патриотический дух. По его словам, результаты этой работы будут свидетельствовать о профессиональных и организаторских качествах командиров.

Лидер КНДР отметил, что военная мощь страны зависит не только от наличия современного вооружения. Среди ключевых факторов он назвал политико-идеологическую стойкость военнослужащих и боевые возможности отдельных подразделений.

Ким Чен Ын заявил о намерении продолжить преобразования в вооруженных силах, уделяя особое внимание командирам рот.

Как сообщает ЦТАК, встреча прошла 27 октября. На ней вместе с Ким Чен Ыном присутствовал заместитель председателя Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон. В мероприятии также приняли участие министр обороны КНДР Ким Сон Ги и начальник Генерального штаба КНА Ли Ен Гиль.

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