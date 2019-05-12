«Акт вандализма» — Власти ОАЭ объяснили происшествие в районе порта Фуджейра

, 22:15 Видео 177

МИД страны заявил, что повреждены четыре корабля, приписанные к разным странам, ни люди, ни природа в результате инцидента не пострадали.

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Фото, видео: Пятый канал, REUTERS/ Matthias Seifert

Четыре торговых судна повреждены в результате «акта вандализма» рядом с территориальными водами Объединенных Арабских Эмиратов, недалеко от порта Фуджейра. Так объяснили утреннее происшествие власти страны.

«Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись утром актам вандализма рядом с территориальными водами ОАЭ у восточного берега рядом с эмиратом Фуджейра», — цитирует заявление МИД страны РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в результате инцидентов никто из людей не пострадал, природе происшествие тоже не нанесло ущерба — никаких опасных жидкостей или топлива из кораблей не вытекло. Сейчас проводится расследование произошедшего. МИД ОАЭ также призвал международное сообщество принять меры, чтобы впредь не допускать порчу кораблей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, утром в воскресенье, 12 мая, появились сообщения о взрывах и пожарах сразу на семи нефтеналивных танкерах в порту восточного эмирата Фуджейра, расположенного на побережье Оманского залива. Однако местные власти эту информацию опровергли.

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