Власти опровергли взрывы танкеров в ОАЭ

Власти эмирата Фуджейра в ОАЭ опровергли сообщения о взрывах на нефтяных танкерах в порту, сообщает Emirates News Agency.

В пресс-службе местного правительства отметили, что движение судов в порту осуществляется в обычном режиме. Чиновники призвали СМИ руководствоваться официальными данными.

Ранее появилась информация о серии мощных взрывов, которые последовали после возгорания. Сообщалось о семи танкерах, охваченных огнем. Фуджейра — восточный эмират ОАЭ на побережье Оманского залива.

5-tv.ru публиковал видео из Ростовской области, где в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека.