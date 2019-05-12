Несколько мощных взрывов произошли утром в воскресенье, 12 мая, в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара, который по данным местных СМИ, охватил как минимум семь нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости.
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Причины ЧП сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших нет.
Известно, что очевидцы сообщали о нескольких американских и французских военных самолетах в небе над портом.
Ранее 5-tv.ru опубликовал — видео: после пожара в девятиэтажке Железноводска рухнула лестница.