Несколько мощных взрывов произошли утром в воскресенье, 12 мая, в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах в результате пожара, который по данным местных СМИ, охватил как минимум семь нефтяных танкеров, сообщает РИА Новости.

« Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4.00 до 7.00 », — говорится в сообщении.

Причины ЧП сейчас устанавливаются. Информации о пострадавших нет.

Известно, что очевидцы сообщали о нескольких американских и французских военных самолетах в небе над портом.

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