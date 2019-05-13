Центробанк с 2018 года не чеканит монеты номиналом ниже одного рубля

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Регулятор пояснил, что в обращении находится мелочь на общую сумму более шести с половиной миллиарда рублей.

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Фото, видео: Известия/ Михаил Терещенко

Центробанк в прошлом году не выпускал монеты достоинством менее одного рубля. Как сообщают «Известия» со ссылкой на регулятора, в обращении находится мелочи на общую сумму около 6,6 миллиарда рублей. Этих средств достаточно для обеспечения наличных платежей. При этом часть мелких монет так и не возвращается в оборот, оседая в карманах россиян.

В настоящее время «в ходу» монеты номиналом одна копейка — на сумму 72,8 миллиона рублей; пятикопеечные монеты на сумму — 288,5 миллиона рублей; достоинством 10 копеек — более 2,5 миллиарда рублей; пятидесятикопеечные — около 3,6 миллиарда рублей.

По информации издания, ЦБ рекомендует финансовым организациям провести соответствующую работу со своими клиентами по сдаче мелких монет в кассы кредитных компаний, чтобы увеличить оборот данных денежных средств.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия ввела лимиты на отправку денег в четыре страны мира.

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