Последнее крупное сражение Второй мировой войны реконструировали в Петербурге

В Петербурге воссоздали события последнего крупного сражения Второй мировой: битву на территории бывшей Чехословакии. Тогда тысячи фашистов — фанатиков, готовых на любые зверства, проигнорировали приказ о капитуляции и вступили в бой с солдатами Красной армии.

Разбить войска нацистов помогла тяжелая артиллерия: помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали.

Если бы не современные жилые дома, выглядывающие из-за деревьев, сходство с той исторической реальностью было бы почти абсолютным. Тоже свинцовое серое небо, непрекращающийся дождь, окопы, рвы.

Подробности реконструкции в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео исторического штурма Сапун-горы, который показали реконструкторы в Севастополе.