В Судаке стартовал Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»

На центральной площади Судака прошло открытие Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Это уникальная образовательная платформа для творческой молодежи России работает на побережье Крыма уже пятый год.

Юбилейный форум преподнес немало сюрпризов — сменил прописку и обновил формат. Теперь это огромный арт-кластер, поделенный на тематические кварталы, где будут жить по направлениям молодые художники, музыканты, танцоры, деятели кино и театра. Из творческой Тавриды репортаж Мэри Бадунц.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о всемирном форуме в Китае «Один пояс — один путь», в котором принимала участие и Россия.