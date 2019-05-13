«Настюшка, что ты пьешь?» — Рустам Солнцев подколол Волочкову за танцы на отдыхе

, 9:26 Видео 430

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» прокомментировал танцы балерины во время отпуска на Мальдивах и сравнил с ее сценическими выступлениями.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Пятый канал, instagram @rustamsolncev_

Шоумен и экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев пошутил над Анастасией Волочковой, которая опубликовала видео с пламенным танцем на Мальдивах, пишет Teleprogramma.pro.

Бывшая балерина поделилась фрагментом отпуска на своей странице в Instagram.

Рустам сопоставил увиденное с балетным прошлым Волочковой.

Катаемся на зайцах, нюхаем сирень: Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном

«Настюшка @volochkova_art, что ты такое пьешь любовь моя? 😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Я так же хочу радоваться жизни безмятежно😂😂😂😂😂😂😂😂», — спросил Солнцев.

Подписчики шоумена поделились своими версиями. Многие сошлись во мнении, что спиртное тут ни при чем.

«У нее тело и ноги сосуществуют отдельно друг от друга», — предположил один пользователь.

«У Анастасии проблемы с ритмом всегда были, несмотря на ее профессию», — отметил другой.

«Вот что значит отрепетировать и не отрепетировать!» — добавил третий.

Сама Волочкова пока никак не ответила Солнцеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о казусе с балериной на ТВ — звезда упала во время простейшего упражнения.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:17
«У девочки есть имя»: Фанаты называют детей в честь героинь «Игры престолов»
10:06
Путин поделился впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк»
9:56
«Горячая мышка»: Виктория Дайнеко порадовала поклонников сексуальным фото
9:47
Врач назвал основные причины высокой смертности учеников в школах — видео
9:39
Шокирующие кадры: Мальчика дважды сбили на дороге в Благовещенске — видео
9:26
«Настюшка, что ты пьешь?» — Рустам Солнцев подколол Волочкову за танцы на отдыхе
9:15
В Судаке стартовал Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»
8:55
Катаемся на зайцах, нюхаем сирень: Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном
8:43
В Госдуме предложили не рассаживать детей и родителей в самолетах
8:34
Пентагон собирается финансировать биотехнологии на нужды армии США
8:22
ВЦИОМ: 78% россиян готовы работать даже не нуждаясь в деньгах
8:08
Последнее крупное сражение Второй мировой войны реконструировали в Петербурге
7:59
Природные пожары угрожают поселкам Курганской и Иркутской областей
7:52
В мэрии Якутска прошли обыски
7:44
Помпео не приедет в Москву 13 мая
7:43
Канделаки попыталась привлечь внимание к теме экологии эффектным декольте — фото
7:25
В Крыму отметили 75-летие полного освобождение полуострова от немецких войск
7:13
Как снимается аппетитная реклама кулинарных блюд — видео
7:07
Девять человек разбились насмерть на трассе Алматы-Бишкек в Казахстане
6:57
Названы пять ранних симптомов диабета — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама