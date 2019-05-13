Шоумен и экс-участник шоу «Дом-2» Рустам Солнцев пошутил над Анастасией Волочковой, которая опубликовала видео с пламенным танцем на Мальдивах, пишет Teleprogramma.pro.

Бывшая балерина поделилась фрагментом отпуска на своей странице в Instagram.

Рустам сопоставил увиденное с балетным прошлым Волочковой.

Катаемся на зайцах, нюхаем сирень: Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном

«Настюшка @volochkova_art, что ты такое пьешь любовь моя? 😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ Я так же хочу радоваться жизни безмятежно😂😂😂😂😂😂😂😂», — спросил Солнцев.

Подписчики шоумена поделились своими версиями. Многие сошлись во мнении, что спиртное тут ни при чем.

«У нее тело и ноги сосуществуют отдельно друг от друга», — предположил один пользователь.

«У Анастасии проблемы с ритмом всегда были, несмотря на ее профессию», — отметил другой.

«Вот что значит отрепетировать и не отрепетировать!» — добавил третий.

Сама Волочкова пока никак не ответила Солнцеву.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о казусе с балериной на ТВ — звезда упала во время простейшего упражнения.