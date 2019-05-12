Волочкова внезапно упала во время приседания

Балерина Анастасия Волочкова оконфузилась во время съемок программы на телеканале НТВ. Знаменитость вместе с группой участников шоу выполняла приседания с подскоками. В определенный момент балерина упала, потеряв равновесие. На помощь Волочковой тотчас же подоспели несколько человек.

Известная танцовщица после неприятного инцидента продолжила показывать упражнения и продемонстрировала свою прекрасную форму, сделав свой знаменитый шпагат.

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Анастасия Волочкова рассказала, что в свое время шпагат ей давался с большим трудом. Когда будущая балерина появилась на пороге балетного училища, она не могла поднять ногу даже на 90 градусов. Она очень гордится своей идеальной растяжкой, называя ее плодом упорного труда, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самбурская опровергла свое сходство с Волочковой, сев на шпагат. Звезда сериала «Универ» вызвала своим снимком «как Волочкова» шквал шуток пользователей Instagram.