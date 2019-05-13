«Горячая мышка»: Виктория Дайнеко порадовала поклонников сексуальным фото

, 9:56 Фото 193

Российская певица отметила 32-летие откровенным снимком в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала провокационное фото на своей странице в Instagram в день рождения.

На снимке именинница позирует в кепке с ушами Минни Маус и в короткой куртке на голое тело, демонстрируя полуобнаженную грудь и татуировку.

Катаемся на зайцах, нюхаем сирень: Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном

Поклонники артистки в комментариях оценили подтянутую фигуру Виктории и ее смелую идею для фотографии.

«До чего же горячая мышка. Повезло твоему котику»;

«Фото🔥🔥🔥 Красотка, приятно посмотреть 🙂»;

«Ох, красота какая, сексуальная и просто классная».

Instagram @victoriadaineko

Комментарии пестрили и разнообразными поздравлениями с днем рождения Виктории, который она отметила 12 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дискуссии среди пользователей Instagram о чересчур откровенных последних публикациях Дайнеко.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

10:17
«У девочки есть имя»: Фанаты называют детей в честь героинь «Игры престолов»
10:06
Путин поделился впечатлениями от участия в акции «Бессмертный полк»
9:56
«Горячая мышка»: Виктория Дайнеко порадовала поклонников сексуальным фото
9:47
Врач назвал основные причины высокой смертности учеников в школах — видео
9:39
Шокирующие кадры: Мальчика дважды сбили на дороге в Благовещенске — видео
9:26
«Настюшка, что ты пьешь?» — Рустам Солнцев подколол Волочкову за танцы на отдыхе
9:15
В Судаке стартовал Форум молодых деятелей культуры и искусства «Таврида»
8:55
Катаемся на зайцах, нюхаем сирень: Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном
8:43
В Госдуме предложили не рассаживать детей и родителей в самолетах
8:34
Пентагон собирается финансировать биотехнологии на нужды армии США
8:22
ВЦИОМ: 78% россиян готовы работать даже не нуждаясь в деньгах
8:08
Последнее крупное сражение Второй мировой войны реконструировали в Петербурге
7:59
Природные пожары угрожают поселкам Курганской и Иркутской областей
7:52
В мэрии Якутска прошли обыски
7:44
Помпео не приедет в Москву 13 мая
7:43
Канделаки попыталась привлечь внимание к теме экологии эффектным декольте — фото
7:25
В Крыму отметили 75-летие полного освобождение полуострова от немецких войск
7:13
Как снимается аппетитная реклама кулинарных блюд — видео
7:07
Девять человек разбились насмерть на трассе Алматы-Бишкек в Казахстане
6:57
Названы пять ранних симптомов диабета — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама