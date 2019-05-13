«Горячая мышка»: Виктория Дайнеко порадовала поклонников сексуальным фото

Российская певица Виктория Дайнеко опубликовала провокационное фото на своей странице в Instagram в день рождения.

На снимке именинница позирует в кепке с ушами Минни Маус и в короткой куртке на голое тело, демонстрируя полуобнаженную грудь и татуировку.

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Поклонники артистки в комментариях оценили подтянутую фигуру Виктории и ее смелую идею для фотографии.

«До чего же горячая мышка. Повезло твоему котику»;

«Фото🔥🔥🔥 Красотка, приятно посмотреть 🙂»;

«Ох, красота какая, сексуальная и просто классная».

Instagram @victoriadaineko

Комментарии пестрили и разнообразными поздравлениями с днем рождения Виктории, который она отметила 12 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о дискуссии среди пользователей Instagram о чересчур откровенных последних публикациях Дайнеко.