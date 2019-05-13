«Сформировала Назарова как человека и артиста» — режиссер Тихомиров о матери Марии Порошиной

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Близкие заслуженной артистки России Натальи Красноярской рассказали, что мать Марии Порошиной ни с кем не хотела обсуждать отношения со звездой сериала «Кухня».

Фото: kino-teatr.ru

30 апреля не стало актрисы Натальи Красноярской, матери Марии Порошиной. На церемонию прощания 4 мая не пришел второй муж заслуженной артистки России Дмитрий Назаров.

Коллеги скончавшейся Красноярской вспомнили, какую роль артистка сыграла в жизни звезды «Кухни». Близкий друг актрисы режиссер Павел Тихомиров в интервью «Экспресс-газете» заявил, что Назаров был больной темой для Натальи.

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«Она ни с кем не хотела обсуждать отношения с ним. Понятно, что они уже очень давно в разводе, но в окружении обоих прекрасно знали, что именно Красноярская во многом сформировала Дмитрия и как человека, и как артиста», — отметил Тихомиров.

Мария Порошина родилась в первом браке Красноярской с солистом хореографического ансамбля «Березка» Михаилом Порошиным. Свадьба с Назаровым состоялась, когда Марии уже было 11 лет. В отличие от второго супруга, Наталья Красноярская поддерживала отношения с первым мужем и отцом ее дочери до самой смерти.

Ранее Павел Тихомиров рассказал 5-tv.ru о жизненных правилах Наталью Красноярской.

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