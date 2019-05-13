Смертельная лотерея: как такси превратилось в ассоциацию нелегальных извозчиков

В эту среду в мире прошла всемирная забастовка таксистов, которые недовольны поведением агрегаторов. Мол, работы становится все больше, а денег все меньше. В России свои проблемы. Поездка на такси превратилась в какую-то лотерею — не знаешь, доедешь или нет. Каждый день приходят сводки о страшных авариях.

А еще главной угрозой для пассажиров становятся сами водители. С развитием технологий и новых правил работы за рулем оказывается кто попало. Навыков нет, документы отсутствуют, кое-где вообще встречаются криминальные элементы — все это серьезно бьет по индустрии комфортных перевозок.

Дмитрий Зименкин о том, почему путешествие в такси теперь может стать для вас роковым.

Таксист и блогер Станислав Трубников проводит для нас эксперимент. Вызывает через сервис-агрегатор такси и доказывает, что приехавшая машина с водителем вовсе не такси. Во-первых, внешний вид. Официальное такси должно выглядеть так: яркий цвет кузова — в Москве строго желтый, на борту машины шашечный пояс, а на крыше непременно оранжевый фонарь. Если этого нет, знайте, перед вами нелегал. И, конечно, у гражданина Киргизии Сагынбека, который устроился таксистом буквально по СМС, нет ни лицензии, ни путевого листа, ни трудового договора.

«Ты официально с ними работаешь?»

«Нет, просто знакомый»

«Ты просто послал ему документы по WhatsApp и он тебя подключил, правильно?»

«Да»

В РФ предложили создать единую платформу для контроля за действиями таксистов

Кстати, если водитель не выдал квитанцию за поездку, вы можете просто ничего платить. И вот таких таксистов находит агрегатор. Вызываем другую машину, но на заказ снова приезжает нелегал.

«У тебя нет лицензии, замечательно, братан, можешь ехать. Я даже разговаривать с тобой не хочу. Шашек нет, шашечного пояса нет, авто без лицензии, не понятно кто за рулем», — заявляет водитель такси, блогер Станислав Трубников.

«Станислав, как часто можно встретить человека, который по правилам работает в агрегаторах?»

«0,1 процента!» — приводит шокирующую статистику блогер.

И не важно, что на борту машины написано такси. Достаточно обратить внимание на ее номер, открыть сайт комитета по транспорту, затем реестр действующих разрешений на перевозку пассажиров. И ввести номер в поиск. Если данных нет, значит это авто возит пассажиров без лицензии. А, судя по их жалобам в интернете, возит довольно опасно. У Андрея Конакова в такой поездке серьезно пострадали близкие.

«Получили множественные переломы ключиц, переломы ребер со смещением, с осколками, ушибы головы, которые потребовали многомесячного восстановления после данных травм», — рассказывает пострадавший Андрей Конаков.

Сервис взял деньги за поездку, но ответственность с себя снял. А чудом выжившие пассажиры получили издевательское сообщение:

«Пожалуйста, примите наши извинения и купон на скидку. Надеемся, будущие поездки вас порадуют!»

Реабилитация Елены Гращенковой после аварии заняла два года. Ее чуть не убил присланный агрегатором таксист-наркоман.

«Как сторона договора фрахтования, ответственность фрахтовщика приравнивается к ответственности перевозчика. Мне удалось отсудить один миллион 200 тысяч рублей. Это 400 тысяч с водителя, 300 тысяч с компании Яндекс и 500 тысяч со страховой компании, которая когда-то отказалась мне возместить полис ОСАГО», — объясняет правозащитник в сфере легкового такси Елена Гращенкова.

Сегодня таксистом может стать практически любой желающий. Подключиться к сервису агрегатора такси не составляет никакого труда. Достаточно иметь водительское удостоверение, стаж три года. Ну, и машину, которая соответствует некоторым критериям. И все! Никаких тебе лицензий. Но даже этот минимальный набор требований таксисты, а вернее все-таки сказать, бомбилы, умудряются нарушать.

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Сделал копию прав в фоторедакторе, отправил по интернету, пять минут и ты уже получаешь заказы. Конечно, профессионалов за рулем такси стало мало, говорит Руслан Романовский, которого знают, как самого «честного таксиста YouTube». Эти любители начинают гнаться за количеством заказов, забывая о качестве вождения. Ведь агрегаторы практически обесценили услугу такси. Ему самому приходится зарабатывать блогингом, иначе семью не прокормить. Тарифы нужно поднять, считает он.

«Это ж ненормально работать по 16, 14 часов. Я сам работаю на своей машине 10-12 часов. Если я буду работать восемь часов, я ни на что не заработаю. 79 рублей, что есть сейчас, ну, для 2019 года это мизер», — объясняет свою позицию водитель такси, блогер Руслан Романовский.

«В недрах Минтранса и МВД разрабатывается законопроект, который может сильно подпортить поляну вот этих заработков быстрой руки. Предлагается вернуться к старой системе подготовки водителей», — рассказывает автоэксперт Дмитрий Попов.

Многомесячная учеба, экзамены, работа с инструктором. Вспоминает Никита Егоров, который работал водителем еще в Советском союзе. Сегодня этого не хватает в работе агрегаторов.

«Пускай объединятся несколько этих компаний и создадут этот центр, который будет принимать на работу в такси. Проверяя знание города, умение общаться с людьми, классность вождения», — считает водитель такси Никита Егоров.

Новый закон о такси ждут давно. Много лет он находится в проекте, о нем спорят, он не устраивает самих таксистов, и депутаты откладывают принятие документа. Некоторые подозревают, что откладывают не случайно.

«Вполне возможно, что есть лобби. Потому что агрегаторам это выгодно. Они через фирмы-посредники берут всех подряд и их основная задача — это срубить бабла», — считает Сталнислав Трубников.

Тем временем, гонка за рублем превращается в катастрофу федерального масштаба. В России аварий с таксистами стало на треть больше. А теперь внимание — это только официальные работники такси. Дело в том, что эта статистика вообще не учитывает ДТП с нелегалами. А ведь именно за счет них так стремительно растет бизнес агрегаторов. Который похоже абсолютно вышел из-под контроля.